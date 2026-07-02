Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Zwei Tranchen
|
02.07.2026 06:45:00
Fresenius nimmt eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt auf - Aktie im Fokus
Die Transaktion umfasst zwei Tranchen über jeweils 500 Millionen Euro und soll am 8. Juli abgeschlossen werden, wie Fresenius mitteilte. Eine Tranche mit einem Kupon von 3,375 Prozent wird am 8. Juli 2031 fällig, die andere Tranche hat einem Kupon von 3,750 Prozent und Fälligkeit am 8. Juli 2034.
Der Nettoerlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, untern anderen auch zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten. Die Transaktion den Refinanzierungsbedarf für das Gesamtjahr 2026 vollständig ab, wie Fresenius mitteilte.
DOW JONES
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Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com
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