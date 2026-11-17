Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Aktie bewertet
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17.11.2026 14:04:47
Fresenius SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Deal mit WuXi Biologics sei bahnbrechend für die Bad Homburger, denn er positioniere sie neben Sandoz als langfristige Biosimilar-Champions, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. In seinem Basisszenario sehe er damit für 2035 ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro. Der steigende Ergebnisbeitrag dieses profitablen Geschäftsfelds sei in der Bewertung noch nicht berücksichtigt.
Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 13:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,89 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 20,62 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 125 867 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Fresenius SE-Aktie um 10,0 Prozent zu.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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