Fresenius SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs verspricht Anlegern des Gesundheitskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "höchst attraktiven Einstiegszeitpunkt". Er verwies dabei neben der günstigen Bewertung auf ein solides erstes Quartal, das mit Blick auf die Jahresziele über dem Soll liege. Er geht bis 2030 von einer jährlichen achtprozentigen Wachstumsrate aus - in einem defensiven, strukturell wachsenden Endmarkt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Fresenius SE legte um 14:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 41,28 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,24 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 360 333 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 15,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET



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