Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Overweight-Einstufung 07.05.2026 13:13:51

Fresenius SE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Fresenius SE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Fresenius SE-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius nach den Zahlen zum ersten Quartal von 57,00 auf 56,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Klinikbetreibers und Medizinprodukteherstellers. Seine Einschätzung werde gestützt durch die Zuversicht des Managements, die Kommentare zum zweiten Quartal sowie die an Land gezogenen Aufträge. Für 2027 rechne er zudem nicht mit einer auf die Margen drückenden "Helios-Klippe".

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 40,26 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 40,34 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 180 096 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 17,8 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,g-stockstudio / Shutterstock.com

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