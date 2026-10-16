Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte einmal mehr ein solides Zahlenwerk präsentieren, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 5 Prozent und einem Gewinnanstieg (bereinigtes EPS) von 12 Prozent. Möglich sei auch eine leichte Anhebung der Jahresziele.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:12 Uhr 2,2 Prozent auf 44,84 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 24,89 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 126 143 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 8,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET



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