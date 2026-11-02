Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Aktie im Blick
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02.11.2026 11:22:47
Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 11:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 49,17 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11,87 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 277 328 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,4 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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