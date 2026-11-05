Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG hat die Fresenius SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Resultate seien stark ausgefallen, die Markterwartungen dürften nun steigen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 13:06 Uhr 0,2 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 258 932 Fresenius SE-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 5,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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