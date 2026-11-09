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Aktienanalyse 09.11.2026 13:19:48

Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Fresenius SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe erneut positiv überrascht, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich weiterhin gut, und er sei besonders erfreut über die strategischen Maßnahmen, die im Bereich der Biosimilars ergriffen worden seien.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Fresenius SE konnte um 13:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,84 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,77 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 300 372 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 7,9 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Fresenius

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