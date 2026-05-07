Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Bewertung im Blick 07.05.2026 13:07:59

Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat eine gründliche Analyse des Fresenius SE-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das ergebnisseitig starke erste Quartal des Medizinkonzerns ebne den Weg für eine Anhebung der zunächst bestätigten Jahresziele in den kommenden Quartalen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 12:51 Uhr 1,0 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 41,47 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 178 410 Fresenius SE-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 17,7 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Fresenius

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