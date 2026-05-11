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Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Aktuelle Analyse im Blick 11.05.2026 16:07:47

Fresenius SE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Fresenius SE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Das Fresenius SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Sven Kürten genauer unter die Lupe genommen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro je Aktie belassen. Sven Kürten sieht den Medizinkonzern nach erfolgreicher Neuaufstellung operativ wie finanziell deutlich gestärkt. Mit einem sehr guten Start in das Jahr 2026 habe Fresenius den Aufwärtstrend bestätigt, schrieb der Analyst am Montag. Er glaubt, dass die Gewinnprognose im Jahresverlauf erhöht werden könnte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,5 Prozent auf 40,34 EUR ab. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 468 780 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 17,6 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Fresenius

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