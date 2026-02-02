Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Bewertung im Fokus
02.02.2026 13:37:45
Fresenius SE-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK
Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius mit einem fairen Aktienwert von 57 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten erwartet den Ausblick der Bad Homburger auf 2026 ohne größere Überraschungen, wie er am Montag vor dem Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. "Die Entschuldung wirkt sich weiter positiv aus, aber das Tempo verlangsamt sich."/rob/ag/ajx
Das Papier von Fresenius SE konnte um 13:20 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 47,90 EUR. 127 897 Fresenius SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 2,2 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
