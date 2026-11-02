Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Fresenius SE-Analyse im Fokus
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02.11.2026 15:37:47
Fresenius SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Mit der Zusammenarbeit mit WuXi Biologics mache Fresenius einen Schritt ins goldene Zeitalter der Nachahmerpräparate für Biopharmazeutika, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation könne Fresenius das entsprechende Portfolio mehr als verdoppeln.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 15:21 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 48,65 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 13,46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 512 592 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 0,7 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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