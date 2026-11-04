Fresenius SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Margen im Segment Biopharmazeutika seien bereits auf dem Niveau, das sie im Jahr 2030 erreichen sollen. Das Unternehmen habe die Kapazitäten, in längerfristiges Wachstum zu investieren.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:45 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 49,22 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 12,16 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 139 029 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 0,5 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:11 / GMT



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