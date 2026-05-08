Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Experten-Analyse 08.05.2026 13:34:50

Fresenius SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Fresenius SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien das "solideste Haus in einer schwierigen Straße", schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend im Nachgang ermutigender Quartalszahlen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius SE konnte um 13:17 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 41,04 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 31,58 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 290 531 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 16,2 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Casimiro PT / Shutterstock.com

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