Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Graham Doyle, der das Fresenius SE-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Medizinkonzerns seien "eigentlich okay", kommentierte Graham Doyle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) sehe etwas schwach aus. Doch die Aktien seien im Vorfeld der Zahlen schwach gelaufen, und der konservative Ausblick beinhalte Spielraum nach oben.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:48 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 39,07 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 38,21 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 795 477 Fresenius SE-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 20,2 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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