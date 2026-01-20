Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines 2026er Gewinnwachstums (EPS) von fast 15 Prozent sehe er den Medizinkonzern weiterhin positiv, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl sich die Aktie mit einem Plus von über 40 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gut entwickelt habe, zähle sie im europäischen Medizintechniksektor immer noch zu den günstigsten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 47,92 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 25,21 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 215 364 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 2,2 Prozent. Experten erwarten, dass Fresenius SE am 25.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



