Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

Aktuelle Analyse 25.02.2026 11:07:47

Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Das Fresenius SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Graham Doyle unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 10:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 48,63 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 568 549 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 0,7 Prozent abwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

12:31 Fresenius Kaufen DZ BANK
10:18 Fresenius Buy UBS AG
08:59 Fresenius Overweight Barclays Capital
08:40 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 51,02 1,71% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

