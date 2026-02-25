Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 10:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 48,63 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 568 549 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 0,7 Prozent abwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.