Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Aktieneinstufung
|
25.02.2026 09:48:07
Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwächere Ausblick dürfte im Fokus stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.
Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 48,40 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 19,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 329 647 Fresenius SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 1,2 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
16:18
|ROUNDUP 3: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Kurs dreht ins Plus (dpa-AFX)
|
14:20
|WDH/ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
13:35
|ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht Börse (dpa-AFX)
|
13:22
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11:55
|AKTIE IM FOKUS 2: Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt (dpa-AFX)
|
11:07
|Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|51,02
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.