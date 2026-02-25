Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

Aktieneinstufung 25.02.2026 09:48:07

Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die Fresenius SE-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwächere Ausblick dürfte im Fokus stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 48,40 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 19,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 329 647 Fresenius SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 1,2 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12:31 Fresenius Kaufen DZ BANK
10:18 Fresenius Buy UBS AG
08:59 Fresenius Overweight Barclays Capital
08:40 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 51,02 1,71% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

