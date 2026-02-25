Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die Fresenius SE-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwächere Ausblick dürfte im Fokus stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 48,40 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 19,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 329 647 Fresenius SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 1,2 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.