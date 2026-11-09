Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Aktienanalyse
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09.11.2026 13:58:48
Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 57,50 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte den Bad Homburgern am Sonntag ein weiteres Quartal mit starker Umsetzung. Vor allem das Biopharma-Geschäft bleibe ein Wachstumstreiber.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:40 Uhr 0,6 Prozent auf 52,82 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 10,75 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 322 746 Fresenius SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Fresenius SE-Papier um 7,8 Prozent aufwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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