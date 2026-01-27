Fresenius SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die am 25. Februar anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften gut ausfallen, schrieb Graham Doyle am Montagabend in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer moderaten operativen Ergebnisüberraschung (Ebit). Der Ausblick auf 2026 sollte im Rahmen der Markterwartungen liegen. Doyle rechnet mit einem währungsbereinigten Ebit-Anstieg um 8 bis 12 Prozent. Derweil senkte Doyle seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie ein wenig. Damit trägt er höheren Investitionen Rechnung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 11:20 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 48,89 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 22,72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127 202 Fresenius SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 0,2 Prozent abwärts. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.