Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Experten-Einschätzung
|
27.01.2026 11:37:47
Fresenius SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die am 25. Februar anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften gut ausfallen, schrieb Graham Doyle am Montagabend in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer moderaten operativen Ergebnisüberraschung (Ebit). Der Ausblick auf 2026 sollte im Rahmen der Markterwartungen liegen. Doyle rechnet mit einem währungsbereinigten Ebit-Anstieg um 8 bis 12 Prozent. Derweil senkte Doyle seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie ein wenig. Damit trägt er höheren Investitionen Rechnung.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 11:20 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 48,89 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 22,72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127 202 Fresenius SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 0,2 Prozent abwärts. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)