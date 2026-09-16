Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Fresenius SE-Analyse im Blick
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16.09.2026 14:13:47
Fresenius SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veränderungsrate, wesentlicher Parameter für die Steigerung der Kostenerstattung von Krankenhausleistungen, dürfte für 2027 auf 4,85 Prozent festgelegt werden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Er sieht dies positiv und als Beruhigung der Ergebnissorgen der Anleger bei der Tochter Helios.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie legte um 13:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 46,08 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 258 991 Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 5,9 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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