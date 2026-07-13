Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Bewertung im Blick 13.07.2026 11:52:47

Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Fresenius SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Gesundheitsreform der Bundesregierung sei positiv für den Krankenhausbetreiber, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für Helios dürften die Kosteneinsparungen schwerer wiegen als der Gegenwind beim Umsatz. Die Reform beseitige zudem viele Unsicherheiten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 41,93 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 31,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 122 745 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 12,0 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com

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