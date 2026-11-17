Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Aktienbewertung
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17.11.2026 12:22:47
Fresenius SE-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Partnerschaft mit WuXi erweitere das Portfolio von Nachahmerprodukten der Biopharmazie und eröffne damit zusätzliches Wachstum in der Zeit nach 2030, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der neue faire Wert berücksichtige zudem die reduzierte Beteiligung am Dialyseanbieter FMC.
Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie legte um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 54,13 EUR zu. 97 325 Fresenius SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 10,5 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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