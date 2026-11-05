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05.11.2026 06:31:28
Fresenius SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Fresenius SE hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,610 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,80 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,49 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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