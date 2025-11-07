Fresenius SE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fresenius SE hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,580 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,49 Milliarden EUR – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,37 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at