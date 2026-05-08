Fresenius SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fresenius SE hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,74 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,65 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,865 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 5,77 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at