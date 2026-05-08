Fresenius SE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fresenius SE hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,72 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,251 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 6,77 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at