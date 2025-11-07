|
Fresenius SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fresenius SE gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,49 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,37 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,722 EUR sowie einem Umsatz von 5,48 Milliarden EUR gerechnet.
