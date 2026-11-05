Fresenius SE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fresenius SE veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,620 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,80 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,49 Milliarden EUR umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,79 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at