Fresenius SE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fresenius SE hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent auf 6,77 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,215 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,52 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at