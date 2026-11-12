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Beteiligung reduziert 12.11.2026 11:37:00

Fresenius- und FMC-Aktien steigen: Beteiligung an Fresenius Medical Care sinkt auf rund 20 Prozent

Fresenius- und FMC-Aktien steigen: Beteiligung an Fresenius Medical Care sinkt auf rund 20 Prozent

Fresenius setzt den schrittweisen Rückzug aus seiner Beteiligung an Fresenius Medical Care fort und erzielt dabei einen hohen Mittelzufluss.

Fresenius hat seine Beteiligung an Fresenius Medical Care (FMC) weiter reduziert. Wie der im DAX notierte Gesundheitskonzern mitteilte, platzierte er wie am Vorabend angekündigt 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39 Euro bei institutionellen Investoren. Dadurch fließt Fresenius ein Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro zu. Die Finanzbeteiligung an dem ebenfalls im DAX notierten Dialysedienstleister sinkt damit von zuvor rund 25 auf etwa 20 Prozent.

Fresenius erlöst insgesamt 2,3 Milliarden Euro

Seit der Dekonsolidierung von FMC hat Fresenius seine Finanzbeteiligung an der ehemaligen Tochter damit von ursprünglich rund 32 auf etwa 20 Prozent reduziert. Insgesamt erzielte der Konzern durch die bisherigen Verkäufe einen Bruttoerlös von rund 2,3 Milliarden Euro.

„Mit der erfolgreichen Platzierung von FMC-Aktien setzen wir das disziplinierte Management unseres Anteils an Fresenius Medical Care fort“, sagte Finanzvorständin Sara Hennicken. Fresenius setze damit Kapital frei, um in seine Wachstumsplattformen zu investieren.

Fresenius steigen weiter - Fokus auf Wachstum geschärft Der weiter geschärfte Fokus auf Wachstum beschert den Aktien von Fresenius am Donnerstag auf dem höchsten Kursniveau seit acht Jahren weitere Zuwächse. Unter den stärksten Werten im rekordhohen DAX setzten sie ihren starken Lauf mit einem Plus von zuletzt 2,7 Prozent fort. Damit summiert sich das Plus seit Beginn der Rally Anfang Oktober auf fast ein Drittel.

Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller konnte gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) einnehmen. Seine Finanzbeteiligung an FMC reduzierte der Konzern damit von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Die Titel von FMC legten moderat zu.

"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Fresenius-Chef Michael Sen. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert. Fresenius konzentriert sich auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi).

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)

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