Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Beteiligung reduziert
|
12.11.2026 11:37:00
Fresenius- und FMC-Aktien steigen: Beteiligung an Fresenius Medical Care sinkt auf rund 20 Prozent
Fresenius erlöst insgesamt 2,3 Milliarden Euro
Seit der Dekonsolidierung von FMC hat Fresenius seine Finanzbeteiligung an der ehemaligen Tochter damit von ursprünglich rund 32 auf etwa 20 Prozent reduziert. Insgesamt erzielte der Konzern durch die bisherigen Verkäufe einen Bruttoerlös von rund 2,3 Milliarden Euro.
„Mit der erfolgreichen Platzierung von FMC-Aktien setzen wir das disziplinierte Management unseres Anteils an Fresenius Medical Care fort“, sagte Finanzvorständin Sara Hennicken. Fresenius setze damit Kapital frei, um in seine Wachstumsplattformen zu investieren.
Fresenius steigen weiter - Fokus auf Wachstum geschärft Der weiter geschärfte Fokus auf Wachstum beschert den Aktien von Fresenius am Donnerstag auf dem höchsten Kursniveau seit acht Jahren weitere Zuwächse. Unter den stärksten Werten im rekordhohen DAX setzten sie ihren starken Lauf mit einem Plus von zuletzt 2,7 Prozent fort. Damit summiert sich das Plus seit Beginn der Rally Anfang Oktober auf fast ein Drittel.
Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller konnte gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) einnehmen. Seine Finanzbeteiligung an FMC reduzierte der Konzern damit von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Die Titel von FMC legten moderat zu.
"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Fresenius-Chef Michael Sen. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert. Fresenius konzentriert sich auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi).
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
07:45
|EQS-News: Fresenius schließt Verkauf von 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care zu 39,00 Euro je Aktie ab und erzielt rund 524 Millionen Euro (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-News: Fresenius kündigt Verkauf von rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG an – Finanzbeteiligung soll auf rund 20 Prozent sinken (EQS Group)
|
11.11.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.26
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.11.26
|Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet (finanzen.at)
|
09.11.26
|Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.at)
|
09.11.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|54,06
|3,11%