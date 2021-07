Fresenius unterzeichnet Kreditlinie über 2 Milliarden Euro - Fresenius-Aktie etwas leichter

Eine revolvierende Kreditlinie über 2 Milliarden Euro wurde mit 29 internationalen Banken unterzeichnet, wie der Gesundheitskonzern mitteilte. Nach einer anfänglichen Laufzeit von fünf Jahren gibt es zwei Optionen zur Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Die neue Kreditlinie ersetzt 2012 abgeschlossene revolvierende Kreditlinien in Höhe von 1,1 Milliarden Euro und 500 Millionen US-Dollar. Sie dient als zusätzliche Liquiditätsabsicherung für allgemeine Unternehmenszwecke und ist an Nachhaltigkeitsziele geknüpft: So soll die Marge der Kreditlinie abhängig von einer Veränderung der Nachhaltigkeitsleistung von Fresenius nach oben oder unten angepasst werden.

Im XETRA-Handel gibt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,09 Prozent auf 44,68 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones)