Fresenius verlängert CEO-Vertrag von Michael Sen vorzeitig um fünf Jahre
DOW JONES--Der Gesundheitskonzern Fresenius bindet Konzernchef Michael Sen länger an sich. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat von Fresenius Sens Vertrag vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der Vertrag des 57-Jährigen, der seit dem 1. Oktober 2022 Vorstandsvorsitzender von Fresenius ist, läuft nun bis 2031. Zudem berief der Aufsichtsrat zum 1. Juli Christian Pawlu in den Vorstand, wo er die Leitung von Fresenius Helios übernehmen wird. Der 48-jährige Mediziner folgt damit auf den bisherigen Helios-Chef Robert Möller, der künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen wird. Pawlu ist seit März 2025 Chief Operating Officer (COO) bei Helios in Deutschland, seit September 2025 COO des Unternehmensbereichs Fresenius Helios, zu dem Helios Deutschland und Quirónsalud gehören.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/sha
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2026 00:17 ET (05:17 GMT)
