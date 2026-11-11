Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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11.11.2026 18:34:38
Fresenius will rund 13,4 Millionen FMC-Aktien verkaufen
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius (Fresenius SECo) will rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) verkaufen. Die Finanzbeteiligung an FMC solle so von rund 25 auf etwa 20 Prozent sinken, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend mit. Geplant sei ein beschleunigtes Verkaufsverfahren an institutionelle Investoren. Dieses beginne sofort. Preis und Zuteilung sollen voraussichtlich vor Beginn des Xetra-Handels am Donnerstag bekannt gegeben werden, hieß es weiter.
"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius laut Mitteilung. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert.
Die FMC-Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent. Das Fresenius-Papier reagierte hingegen kaum auf die Mitteilung./jha/he
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