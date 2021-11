Fresenius zeigt sich für 2021 nochmals optimistischer - Ergebniseinbruch bei FMC

BAD HOMBURG (dpa-AFX)- Der Klinik- und Medizinkonzern Fresenius (Fresenius SECo) hebt nach dem dritten Quartal nochmals seine Wachstumsziele für das Jahr an. Der Umsatz soll nun unter Ausklammerung von Wechselkurseffekten im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, statt wie bisher angepeilt im niedrigen bis mittleren Bereich, wie das Dax(DAX 40)-Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Das währungs- und um Sondereinflüsse bereinigte Konzernergebnis wird am oberen Rand der Prognosespanne erwartet, die ein Plus im niedrigen einstelligen Bereich vorsieht.

Zwischen Juli bis September kletterte bei Fresenius der Umsatz um rund 5 Prozent auf gut 9,3 Milliarden Euro. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 2 Prozent auf 435 Millionen Euro. Damit übertraf der Dax-Konzern die Erwartungen der Analysten.

Im vergangenen Jahresviertel profitierte Fresenius von einer weiteren Erholung im Klinikgeschäft, wo wieder mehr Patienten behandelt und operiert werden.Auch die Tochter Fresenius Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care)) konnte umsatzseitig leicht zulegen, musste im vergangenen Quartal aber erneut deutliche Ergebniseinbußen hinnehmen. FMC kündigte ein Umbauprogramm an, das weltweit rund 5000 Stellen kosten soll./tav/stk