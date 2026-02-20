Fresh Del Monte Produce legte Quartalsergebnis vor

Fresh Del Monte Produce hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,420 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Fresh Del Monte Produce im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresh Del Monte Produce 1,01 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fresh Del Monte Produce ein Gewinn pro Aktie von 2,96 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,32 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at