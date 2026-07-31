Fresh Del Monte Produce stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fresh Del Monte Produce hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fresh Del Monte Produce 1,22 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at