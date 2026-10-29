Fresh Del Monte Produce stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fresh Del Monte Produce hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber -0,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,10 Milliarden USD – ein Plus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresh Del Monte Produce 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at