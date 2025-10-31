Fresh Del Monte Produce veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fresh Del Monte Produce hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Fresh Del Monte Produce hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,880 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Fresh Del Monte Produce mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at