Fresh Del Monte Produce zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fresh Del Monte Produce hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresh Del Monte Produce 0,640 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,11 Prozent auf 1,04 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at