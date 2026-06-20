Parabilis Medicines Aktie
WKN DE: A42D53 / ISIN: US6989551014
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20.06.2026 18:41:50
Fresh Off IPO, A Director Buys $474,000 of Parabilis Medicines Stock. Is PBLS a Buy?
Just a few days after a well-received initial public offering, a director of drug developer Parabilis Medicines (NASDAQ:PBLS) bought shares in the open market. Director Alan Sebulsky disclosed the purchase of 17,500 shares in multiple open-market transactions on June 12 and June 15, 2026, for a total consideration of approximately $474,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($27.06); post-transaction value based on June 18, 2026 market close ($25.85).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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