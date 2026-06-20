Parabilis Medicines Aktie

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WKN DE: A42D53 / ISIN: US6989551014

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20.06.2026 18:41:50

Fresh Off IPO, A Director Buys $474,000 of Parabilis Medicines Stock. Is PBLS a Buy?

Just a few days after a well-received initial public offering, a director of drug developer Parabilis Medicines (NASDAQ:PBLS) bought shares in the open market. Director Alan Sebulsky disclosed the purchase of 17,500 shares in multiple open-market transactions on June 12 and June 15, 2026, for a total consideration of approximately $474,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($27.06); post-transaction value based on June 18, 2026 market close ($25.85).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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