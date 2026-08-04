Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
04.08.2026 11:40:55
Fresh Off Nasdaq Debut, Bending Spoons Lands Airtable in $2.25 Billion Takeover
This article Fresh Off Nasdaq Debut, Bending Spoons Lands Airtable in $2.25 Billion Takeover originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26