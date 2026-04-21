Freshpet Aktie
WKN DE: A12ENX / ISIN: US3580391056
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22.04.2026 01:00:00
Freshpet: A Promising Player in the Pet Food Industry
Explore the exciting world of Freshpet (NASDAQ: FRPT) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities!*Stock prices used were the prices of March 4, 2026. The video was published on April 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Freshpet Inc
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Freshpet stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.02.26
|Ausblick: Freshpet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.02.26
|Erste Schätzungen: Freshpet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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02.11.25
|Ausblick: Freshpet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Freshpet Inc
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