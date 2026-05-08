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08.05.2026 06:31:29
Freshpet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Freshpet gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Freshpet -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,06 Prozent auf 297,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 263,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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