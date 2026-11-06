Freshpet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Freshpet präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,04 Prozent auf 317,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 288,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at