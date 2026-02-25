Freshpet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Freshpet stellte am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,57 Prozent auf 285,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 262,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,64 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,10 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 975,18 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at