Freshpet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Freshpet lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Freshpet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 288,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 253,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at