Freshpet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Freshpet veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 305,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Freshpet einen Umsatz von 264,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at