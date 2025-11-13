Freshtrop Fruits gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Freshtrop Fruits ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Freshtrop Fruits die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,47 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,700 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 268,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Freshtrop Fruits 348,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at