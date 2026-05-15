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15.05.2026 06:31:29
Freshtrop Fruits präsentierte Quartalsergebnisse
Freshtrop Fruits hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,69 INR gegenüber -1,840 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Freshtrop Fruits in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 406,7 Millionen INR im Vergleich zu 272,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,73 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,22 Milliarden INR – ein Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Freshtrop Fruits 1,10 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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